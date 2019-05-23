桃猿洋砲4支1 兄弟里迪還有戲

桃猿洋將柏納帝那昨中職一軍初登場，以4支1作收。（記者張忠義攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕桃猿週一宣布與洋投史博威解約，由洋砲柏納帝那遞補，昨立刻對兄弟擔任先發第2棒、中外野手，自評狀況不錯，一軍首安也出爐，處女秀以4支1作收。

柏納帝那4月抵台後，在二軍出賽9場，敲出2轟、11分打點，打擊率0.257、上壘率0.357、長打率0.514，他昨透露身體狀況佳，「來台前就覺得不錯，現在慢慢到位，更強壯了。」

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34歲柏納帝那是左投左打，具7年大聯盟資歷，去年和前年則效力韓職起亞虎，昨首度體驗中職一軍強度，前2打席都出局，5局上才對兄弟洋投萊福力揮出首安。

兄弟則是開季就用洋砲，但從艾銳克到現在的里迪，皆無驚豔表現。里迪出賽25場，繳出5轟、13打點，打擊率2成58、上壘率2成83都不出色，昨因對戰猿隊洋投尼克斯的數據較不理想，並未先發，9局下代打也敲安，和柏納帝那互別苗頭。

兄弟教頭伯納坦言，找來里迪後，本來預想他應可穩定發揮，有更多火力貢獻，表現卻沒預期好，「不過，他是有經驗的選手，我對他還是有信心，再多看投手、多熟悉球路應會越來越好，我們還是會給他時間。」

其實兄弟一直在評估換不換洋將，並持續尋覓洋投，只是現在先發土投接連崩盤，先從二軍找人補強，週六將拉上陳琥先發，讓近況不佳的黃恩賜跳過一次輪值。

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