兩張「老K」都要 勇士口袋好深

勇士希望今夏同時留住杜蘭特（見圖）和K.湯普森。（資料照）

不在乎奢侈稅 勇士老闆拉寇柏再次表態，不在乎奢侈稅，將以大約續留K.湯普森。（資料照）

想留K湯和KD

〔記者梁偉銘／綜合報導〕龍、鹿東冠拚得如火如荼，提前底定的西冠雙雄也沒閒著，勇士衛冕軍連5季挺進NBA總冠軍戰，老闆拉寇柏再次表態，希望今夏同時留住K.湯普森和杜蘭特；至於拓荒者雖然輸球，當家一哥里拉德仍可望簽下4年1.91億美元（約60億台幣）的天價肥約。

「球賽還在進行，我們都愛KD和K湯，有信心續簽他們。」其實早在今年2月，知名創投家拉寇柏曾表示，不在乎奢侈稅，只想維持勇士豪華核心陣容；儘管即將約滿的湯、杜雙星，都要求頂級大約，勢必導致勇士薪資空間破表。「這季我們遭遇許多問題，得耗費精力團結起來，但我們還是驕傲地走到這兒。」拉寇柏強調，杜蘭特受傷缺席西冠，仍趕得及在月底總冠軍戰復出，「他對我們非常重要！別忘了前兩輪，他臨場統治力無與倫比」。

拓荒者里拉德 可望續肥約

儘管拓荒者遭勇士直落4橫掃，里拉德帶傷奮戰表現出色，本季若再入選年度前三隊，就有機會獲得「超級頂薪」。其實里拉德與拓荒者還有2年、6143萬美元合約，提前續約讓他往後6年都待老東家，期滿已是屆退34歲，且最後1年薪資將突破5千萬美元！此外，拓荒者也與總教練史托茲續約，期待下季捲土重來。

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