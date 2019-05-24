兄弟有難 陳琥明登板補血

陳琥（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕中信兄弟近11戰只贏1場，寄予厚望的3大先發土投近期也各有狀況，楊志龍、黃恩賜下二軍後，由王奕凱、陳琥補上輪值缺口，不料蔡齊哲昨也投出本季最慘一役，對桃猿只撐0.2局爆6分吞敗，雪上加霜。

楊志龍因肩膀發炎掛免戰牌，黃恩賜則是近況不佳先休息調整，下週再回先發，因此兄弟今起作客統一獅3連戰，週末先後拉上陳琥、王奕凱先發，首場則交給艾迪頓正常輪值。

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陳琥前天投完二軍賽後，隨即與一軍會合，明天將是今年首度在一軍登板，他興奮之餘，早有準備可能碰上獅隊，歸隊後立刻和捕手及其他投手討論對方打者，他說：「早一點做功課，盡力去投，看能投幾局。」

陳琥開季未能搶進先發輪值，從二軍出發，他說，當時狀況確實不理想，就換個角度思考，持續加強不足，教練也會跟他分析對手，並設定局數、用球數等目標讓他去完成。

陳琥本季在二軍出賽7場，投32.1局、失11分（9責失），另有19K、19次四死球，防禦率2.51、每局被上壘率1.27，保送仍偏多，他也表示要持續修正控球，「教練還有提醒，盡量別讓首名打者上壘而造成失分，朝這方向改善。」

王奕凱原定上週日先發，卻因雨延賽，改在後天上陣，前天則先對猿中繼1局無失分，教頭伯納說：「因為他好一陣子沒跟打者對決，這是幫助他維持投球感覺。」

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