國際拳總被IOC停權 拳擊留東奧不變

國際奧會主席巴哈認為國際拳總內部問題極為嚴重。（法新社）

拳擊女將陳念琴在69公斤級暫居世界第1，是我國奪牌希望。（資料照，新竹市府提供）

國際奧會接手 我2好手受影響

〔記者廖聿偉／台北報導〕國際拳擊總會（AIBA）近年弊案頻傳，國際奧會祭出重拳，執委會昨天提出國際拳總停權建議案，但拳擊選手仍可參加2020年東京奧運，相關資格賽由國際奧會接手規劃，可能在明年1月到5月間進行，這是IOC對單一運動項目極其罕見的重大處置，我國兩名選手林郁婷、陳念琴也受影響。

IOC執委會的停權建議案，將交付下個月底在洛桑的年會追認，國際奧會主席巴哈（Thomas Bach）表示，經過長時間調查，證據清楚顯示國際拳總內部「極為嚴重問題」，包括財務、管理、道德、反禁藥、裁判、比賽公平性等方面，國際拳總改善缺失的進度和決心，欠缺令人滿意的進展。國際拳總回應，已注意到國際奧會發布的消息，但尚無進一步因應。

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里奧6裁判涉賄 拳總亂象頻

IOC的聲明中表示，把國際拳總踢出東京奧運，但保留選手參加奧運的機會，東京奧運拳擊總參賽名額仍是286人，相較上屆奧運，男子組從10個量級縮減為8個，女子組則從3個增加至5個。拳擊自1904年就已被納入奧運競賽，是奧運會最古老的種類之一，2016年里約奧運有6名裁判因疑似收賄被解職，且涉及最高層級的官員，重挫國際拳總威信。

我國籍國際奧會委員吳經國，昔日也曾擔任國際拳總主席，但2017年被指控財務處理不當、違反拳總紀律規範，遭11名執行委員聯合申訴，最終遭撤職，雖吳經國強調清白，並認定是執委間奪權所致，但也凸顯目前國際拳總紛亂的局面。

東京奧運拳擊項目預計在兩國國技館舉行。（取自東奧官網）

東奧拳擊場館平時多以相撲比賽為主。（資料照，美聯社）

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