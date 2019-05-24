林郁婷搶東奧門票 擬好訓賽策略

甫拿下拳擊亞錦賽金牌的林郁婷轉戰57公斤級，積極備戰資格賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕國際拳擊總會內部紛擾不斷，拳擊項目是否續留2020年東京奧運也尚未定案，導致奧運資格賽時間遲遲無法敲定。甫於上月亞錦賽拿下女子57公斤級金牌的林郁婷表示，「無論資格賽何時舉辦，都會做好準備，除了一週5天半的訓練外，還會參加國際賽以賽代訓，期盼能一掃在里約奧運資格賽出局的陰霾。」

林郁婷去年雅加達亞運奪銅後，漸入佳境，之後再奪世錦賽金牌。今年則陸續拿下亞錦賽和全大運金牌。她透露，原本亞運結束後受手傷影響，揮拳都會疼痛，所幸在國訓中心悉心照料下，並接受PRP（自體濃縮血小板）治療，現在傷勢已恢復9成，拚戰奧運更具信心。

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由於奧運增設2個女子量級，林郁婷也計畫從亞運的51公斤級跳升至57公斤級，她表示，「我身高175公分，無論在51或57公斤級都具有優勢，但力量和爆發力卻是劣勢，我也針對此弱點補強。」

林郁婷年初接受舉重國家隊教練楊勝雄指導，針對髖、膝、踝三個關節特訓，加強整合性爆發力，她表示，「利用全蹲、深蹲和跳躍等動作提升肌力，效果顯著，但過程相當艱辛，1天的訓練量比過去1週還大，但我仍咬緊牙關苦撐，這對我升量級有很大幫助。」

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