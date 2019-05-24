蘇迪曼盃》今戰印尼拚4強 我力保最強3點

戴資穎重整心情，今早將與台灣隊一起力拚4強門票。（資料照，法新社）

19歲東宗預料扛下印尼女單，對戰我國戴資穎。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019年蘇迪曼盃羽球混合團體賽8強賽昨開打，小組賽最後一戰不敵南韓，以分組第2晉級的台灣隊，今天上午11點8強賽將迎戰B組第1的印尼，力拚4強門票。

台灣隊在單打稍具優勢，女單預計由世界球后戴資穎出征，若無意外可能碰上19歲小將東宗；男單方面，近況不錯的周天成，前兩戰分別以直落二解決香港伍家朗、南韓李東根，今有機會碰上金廷或克里斯提，不過小天與他們的對戰紀錄居下風，仍得小心應戰。

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男雙將成決勝關鍵，台灣隊預計推出李洋／王齊麟，對決世界排名第一的吉德翁／蘇卡穆約。

小戴料戰東宗 男雙成關鍵點？

戴資穎小組賽雖不敵南韓17歲小將安世英，昨她在社群媒體上表示，很感謝粉絲的鼓勵，她會繼續努力，還玩起小遊戲和大家互動。

昨日兩場8強賽，尋求衛冕的南韓面對來勢洶洶的泰國，前兩點混雙和男單都以直落二吞敗；第3點男雙，南韓靠男雙姜珉赫／金元昊逼出第4點女單，可惜安世英未能延續前役擊敗球后戴資穎的氣勢，以15：21、17：21不敵依瑟儂，由泰國以3：1擊退南韓挺進4強。另一場，中國同樣以3：1擊敗丹麥，躋身4強。

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