世大運7月登場 台灣隊目標7金

最速男楊俊瀚領軍的400接力隊是奪牌重點。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2019拿坡里世大運將在7月3日至14日舉行，台灣將派出131名選手角逐田徑、體操、桌球、網球、射箭、女籃等13種項目，目標摘下7金。

亞運體操金牌李智凱具有奪牌競爭力。（資料照）

2019年拿坡里世大運

131名台將 競逐13項目

上屆台北世大運，身為地主的台灣代表團共多達371位運動員參賽，進帳26金、34銀、30銅，寫下史上最佳。不過受到4年前巴西棄辦的影響，義大利在2016年緊急接手，籌辦時間倉促，比賽規模也縮小，賽事總人數控制在8000人內，必辦項目僅15項、選辦3項，總獎牌數更只有222面，為近5屆世大運競賽項目最少。

台灣上屆26面金牌，滑輪溜冰、羽球、舉重、武術就佔了18面，但這次都未舉辦，體育署也將目標設定在除了2017年以外的最佳成績7金。

請繼續往下閱讀...

今年世大運台灣仍有不少具有競爭力的好手，包含亞運體操金牌李智凱、唐嘉鴻，射箭魏均珩、湯智鈞，網球小將曾俊欣，另外田徑名將楊俊瀚領軍的男子400公尺接力隊都是奪牌重點。

賽事規模縮小，也造成後勤支援的困難，世大運籌委會給的隊職員證件僅39張，加上選手村分佈在6個不同的地方，體育署競技組長洪志昌表示，將會在選手村外增加5位教練、3位隊醫和3位防護員，盡力滿足選手的需求。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法