蘇迪曼盃》單雙打兩樣情 我難逃8強魔咒

周天成對印尼克里斯提開胡是本屆蘇迪曼盃一大收穫。（取自世界羽聯官網）

台灣隊女單戴資穎直落二擊敗印尼東宗，為台灣首開勝利。（法新社）

混雙王齊麟（右）／謝沛珊（左）力拚50分鐘惜敗，台灣隊連5屆止步8強。（法新社）

「戴天」領軍聽牌 卻連5屆止步8強

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣隊昨天在2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽8強戰，面對B組第一的印尼，世界球后戴資穎、「一哥」周天成各拿下一點，一度取得2：1聽牌優勢，但雙打全數陣亡，女雙、混雙連丟兩點，終場以2：3遭逆轉，無緣突破8強魔咒，連五屆8強止步。

第一點男雙，台灣隊推出李洋／王齊麟迎戰世界排名第一的組合吉德翁／蘇卡穆約，這也是雙方第二次碰頭，儘管麟洋配防守升級不少，仍難擋對手變化多端的攻擊手段，以兩個17：21吞敗。

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隨後女單戴資穎拍馬上陣面對19歲世青金牌東宗，小戴首局後半段漸入佳境，擴大分差，一波4：0攻勢逼出局點，以21：16先馳得點。

次局戴資穎第一次技術暫停還以10：11小幅落後，後半段抓到對方球路，越打越順手連下8分，以21：14成功關門，拿下對戰二連勝，也幫台灣隊扳回一城。

台灣一哥周天成 對克里斯提開胡

第三點男單較量，印尼派出對付周天成頗有心得的亞運金牌克里斯提應戰，但周天成這回做足準備，以21：11、21：13連下兩局，中止對戰5連敗，台灣隊以2：1率先聽牌。

不過印尼女雙、混雙世界排名遠高於我國，女雙白馭珀／吳玓蓉以13：21、7：21不敵世界排名第5的波莉／拉荷玉；決勝負的混雙，王齊麟／謝沛珊也以17：21、15：21敗給世界排名第7的喬丹／奧克塔維亞妮，無力扭轉戰局。

台灣隊男雙李洋（右）／王齊麟（左）不敵世界第1印尼組合，丟掉第一點。（法新社）

台灣隊男單周天成中止對印尼克里斯提5連敗，一度助台灣隊率先聽牌。（法新社）

台灣隊女雙白馭珀（左）／吳玓蓉（右）直落二敗給不敵印尼波莉／拉荷玉。（法新社）

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