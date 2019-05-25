清宮搶佔先發DH 大王代打出局

王柏融本季第2次由板凳出發，第9局代打擊出飛球出局。（資料照，記者林正堃攝）

火腿清宮幸太郎昨重返一軍即擔綱先發DH，安打未開張，靠高飛犧牲打進帳1分打點。（日本產經新聞提供）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕日本火腿昨作客西武3連戰，年輕強打清宮幸太郎傷癒重返一軍，立刻擔綱先發DH、第7棒，迫使位置重疊的「大王」王柏融坐板凳，生涯第2次未先發，僅第9局代打1打數無安打。

王柏融5月14日傷癒歸隊，前7戰僅1場擔任先發左外野手，其餘都是DH，但清宮剛從手傷回歸，先以DH為主，因此王柏融出賽空間勢必受影響，上場可能會多守外野。

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火腿昨役火力連貫不理想，以5：10落敗，王柏融在9局上1出局面對救援投手增田達至，擊出中外野飛球遭接殺；清宮則是3打數掛零、吞1K，復出首安未開張，但6局上以高飛犧牲打攻下1打點。

洋聯中繼榜 宋家豪居次

樂天宋家豪昨也上場對戰歐力士，在8局上1分領先時投1局飆1K、無失分，用12球完成3上3下，最快球速152公里，助隊3：2獲勝。宋家豪防禦率降至1.57，目前14次中繼成功、15個中繼點居洋聯第2，僅落後火腿宮西尚生。

另外，羅德陳冠宇在對軟銀的延長賽10局上登板，後援1局沒失分，以15球連續解決3人，但羅德3：6飲恨。效力巨人的陽岱鋼未先發，對廣島僅9局下代打吞K，巨人3：8輸球。

今年日職明星賽將於7月12、13日在東京巨蛋、阪神甲子園球場進行，昨開放票選，台灣球迷也能參與網路投票，大王旅日首季能否參賽受關注，名單將於7月初揭曉。

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