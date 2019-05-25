史上第2「轟狂」 雙城挑戰單季新猷

雙城隊昨單場共敲出8支全壘打，其中克隆（左起）、史構普、沙諾等3人就包辦5轟。（今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕洋基去年才以267轟刷新大聯盟單季最多轟，但今年有砲火更猛的雙城，昨對天使繳出本季第2次、隊史第3次單場8轟，開季至今49場比賽累積98轟，有望改寫大聯盟單季團隊全壘打紀錄。

「長打」、「最會轟」這些字眼向來很難與雙城畫上等號，但雙城目前就是靠著兇猛火力，以33勝16敗穩坐美聯中區排頭，昨役狂掃17安就有12支長打，包括8發全壘打，以16：7完成系列賽3戰橫掃，握有全大聯盟最佳戰績。

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驚人的是，雙城連全壘打飛行距離都創新頁，自大聯盟2015年採用Statcast系統測量開轟距離以來，這是史上首次單場有7轟至少飛越400呎，原紀錄為6轟。

繼2005年遊騎兵後，雙城成為史上第2支單季2次單場至少8轟的球隊，且開季前50戰敲98轟，追平大聯盟史上第2高紀錄，僅次於1999年水手50戰102轟。照此進度預估，雙城今年可望上看324轟，刷新洋基紀錄。

不過洋基近期也銳不可當，昨以6：5險勝金鶯，拿下5連勝，穩居美聯東區首位，只是先發投手田中將大運氣不太好，6局飆5K、僅失1分，卻被牛棚搞砸勝投資格，連4場優質先發只拿1勝，還連2場遭強襲球擊中，幸無大礙。

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