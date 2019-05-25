年度第一隊 這回沒有詹皇

哈登（歐新社資料照）

連11年入選 字母哥（法新社）

今年淪第三隊

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA昨公布年度最佳陣容，年度MVP大熱門火箭哈登和公鹿「字母哥」亞德托昆波，都以全票入選第一隊；另外，勇士柯瑞、雷霆P.喬治和金塊約基奇也名列其中。至於連11年進入第一隊的湖人詹姆斯，因受傷和球隊戰績不佳，生涯首次掉到第三隊。

勇士杜蘭特今年從第一隊滑落至第二隊，但已是生涯第9次進入最佳陣容。第二隊成員尚有七六人中鋒恩比德、拓荒者里拉德、暴龍雷納德和塞爾提克主控厄文。

自2007-08球季開始，詹姆斯都穩居年度第一隊，與傳奇球星「郵差」馬龍共同保持生涯連續11個球季進入第一隊的紀錄。生涯入選最多次第一隊的也是詹姆斯，總共累計12次，但今年卻未獲得任何一張第一隊選票。

請繼續往下閱讀...

年度最佳陣容僅有15人能擠進窄門，灰狼湯斯、勇士射手K.湯普森和巫師畢爾則成遺珠，且損失慘重。根據新版勞資協議的「指定老將續約條款」，若球員能在前一季，或近三個球季內2度入選年度最佳陣容，將能獲得頂薪續約的資格。

K湯成遺珠

損失超過5億

本季是合約年的K湯，若能進入最佳陣容，最高能談到一紙5年2.21億美元（約65.5億台幣）的天價合約，如今最多只能以5年1.91億美元（約59.2億台幣）與勇士續約，損失超過5億台幣。他表示，「無法入選的確有點失落，但我最在乎的還是總冠軍。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法