換潘武雄開路 獅止3連敗

獅隊潘武雄昨敲雙安，包含一支全壘打，包辦4打點，助隊中止3連敗。（記者黃志源攝）

獅隊王玉譜（右）昨控球不穩，先發不到1局就黯然退場。（記者黃志源攝）

獅隊奧斯丁轉任中繼連11.1局無失分，是否回先發還要討論。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕今年第3次扛第5號先發的王玉譜，昨天連1局都投不完就被打爆，所幸轉任中繼的奧斯丁接手4.1局無失分踩住煞車，配合打線6局下趁王勝偉傳球失誤灌進4分拿回領先，終場統一獅以10：6力挫中信兄弟中止3連敗。

王玉譜先發不滿1局

王玉譜面對8名打者，丟2分後仍是滿壘，獅隊緊急派奧斯丁接手，才把1局上失血控制在3分，王玉譜用30球僅投0.2局，挨2安有4次四死球。總教練黃甘霖認為，王玉譜這場控球不好，給好幾次機會都很難吃到5局，第5號先發是否換人還要與投手教練討論。

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奧斯丁11日轉任中繼後，連續6場、11.1局無失分，進帳1勝2中繼，是獅隊得以逆轉的關鍵之一，黃甘霖表示，奧斯丁中繼表現很好，對球隊很有幫助，尷尬的是，他開季6場先發1勝4敗，回任先發有點冒險，讓他回任先發或從二軍找第5號，同樣要再討論。

陳重羽近2場8打數無安打，潘武雄昨調到第1棒，2局下擊出2分打點二壘安打，助獅隊3：3追平，7局下轟出2分彈拉開比數，生涯第1100支安打、第600分打點同時達成，各是中職史上第16人、第11人。

武神轟出1100安、600打點

潘武雄指出，打第1棒其實只求上壘，但幾次輪他打擊都有得分機會，想法變成要打回分數，美中不足是有2打席沒能推進隊友，至於1100安、600打點，他在達成後才知道，「不知道也好，如果知道有機會，可能會太出力打。」

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