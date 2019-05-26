投手最大年齡差 潘威倫、王奕凱今同場先發

不怕對最強土投 王：不是我要打

〔記者徐正揚／台南報導〕中職現役最高齡投手統一獅「嘟嘟」潘威倫，今天將在台南球場進行生涯第298場先發。

王奕凱原訂19日對富邦悍將先發，但比賽因雨取消，等待1週後再次獲得機會，對手從「中職最強洋投」索沙換成「中職最強土投」潘威倫，他的心態依舊正面，「教練給機會就要把握，反正不是我要上去打，我就做好我的工作，專心把比賽投好。」

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要算年紀，潘威倫37歲2個月23天是現役最年長投手，只有彭政閔等6位野手比他大，王奕凱18歲8個月27天是本季登錄一軍最年輕球員，王奕凱表示，從小看潘威倫投球長大，最欣賞前輩在場上的沉穩，「他今年的狀況比前幾年還好，真的很厲害！」

王看嘟嘟投球長大 欣賞他沉穩

潘威倫生涯初登板是2003年3月9日，當時王奕凱才2歲半，他說，職棒環境與制度不斷改變，面對年輕球員愈來愈多，必須提升競爭力才能生存，很驚訝王奕凱還不滿19歲，「我第1次在職棒比賽，才剛滿21歲，已經非常年輕，他又比我小2歲多，年輕真好！」

王奕凱本季在二軍先發6場，有2場投滿6局、3場用球數逼近100球，總教練伯納認為，王奕凱非常年輕，教練團很注意他的用球數，因為在二軍以固定先發培養，今天用球數是正常的90球，「如果這小子能用85球吃6局，我們就賺到了。」

中職最菜投手王奕凱今將與最年長投手潘威倫同場先發。（記者黃志源攝）

面對新人輩出，37歲潘威倫本季仍繳出亮眼成績。（記者黃志源攝）

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