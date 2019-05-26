清宮打回大王追分 火腿仍吞連敗

王柏融昨將接近全壘打牆的深遠飛球接殺，展現守備功力，攻擊方面也有安打進帳。（資料照，記者陳志曲攝）

清宮昨以本季首安為自己慶生，並帶有2分打點。（資料照，日本產經新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕王柏融昨重回先發打序，不但守備上有超美技，還敲安開啟攻勢，壽星清宮幸太郎也貢獻2分打點安打，只可惜火腿仍以5：7不敵西武、吞下2連敗。

在清宮幸太郎前天傷癒復出一軍後，王柏融就暫時移出先發打序，只在9局代打上陣未敲安。但昨王柏融重返先發，擔任5棒左外野手，清宮則續扛7棒指定打擊。

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王柏融首打席雖無功而返，但3局下面對西武6棒中村剛也的左外野飛球，展現躍上全壘打牆接殺的6星級守備，獲得日本網友讚賞。但王柏融的膝蓋撞到牆，且他當場倒地，也引來球迷擔心是否繼左大腿拉傷後又受傷，所幸後來繼續守備。

在美技之後，王柏融4局上的第2打席就敲安，2出局後和前一棒挨觸身球上壘的中田翔，分別站上一、二壘。接著6棒渡邊諒獲保送形成滿壘，昨過20歲生日的清宮一棒敲出帶2分打點的右外野二壘安打，是他復出後的首安，緊接兩名打者都敲安再添3分，也讓火腿單局得5分追平比數。

只是火腿終場仍以5：7輸球，在王柏融14日傷癒復出起的10場比賽，累計3勝7敗，排在洋聯倒數第2。此外，前天拿下本季第14次中繼成功的樂天投手宋家豪，昨對歐力士1：1時於8局登板，結果用27球投0.2局被敲2安，並送出3次保送，失掉本季最多的3分責失分，也吞下今年第2敗、防禦率升至2.66。

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