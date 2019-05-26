華南金控盃少棒賽》搶U12組隊權 桃市今拚2連霸

吳菖育昨先發5局僅掉2分，助桃市挺進今日冠軍戰。（記者方賓照攝）

桃市吳菖育欣賞同為左打的鈴木一朗。（記者方賓照攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕華南金控盃少棒賽昨進行四強賽，桃園市技高一籌以8：2擊敗高雄市，今天下午1點在青年公園冠軍戰對台中市，力拚二連霸。

首局高市先馳得點1：0領先，2局下桃市反攻，單局敲5安，加上投手奉送2保送和二壘手蔡凱威接球失誤，一口氣灌進6分奠定勝基，4局下再添2分保險分奪勝。

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冠軍戰強碰中市，桃市總教練李國強說，「過去對戰我們佔上風，但我想這個盃賽冠軍只是象徵意義，最主要目的是組成最強國家隊。」

今年U12世界盃在台南舉行，華南金控盃奪冠隊伍取得組隊權，冠軍教頭擔任國家隊總教練，並與選訓委員遴選18名國手，包括陳峰民、鄭漢禮、江柏青在內的選訓委員，昨在場邊觀戰選才。

桃市先發投手吳菖育身高150公分，最快球速僅100公里左右，身材和球速都不起眼，昨他表現亮眼，投5局被敲6安失2分拿下勝投，剛奪全國少棒聯賽硬式組投手獎的他，儼然為大賽而生。

吳菖育表示，他比較喜歡投球，因為打擊不好，若沒投球也會守外野，最欣賞鈴木一朗，原因是一朗守備很好，雷射肩傳球很厲害。

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