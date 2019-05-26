台灣桌壇驚奇 16歲稱霸泰國賽

黎昕祐奪下泰國公賽21歲男單冠軍。（楊孟勳教練提供）

16歲合庫小將黎昕祐，勇奪泰國公開賽21歲組男單冠軍。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕第一次越級挑戰成人組公開賽的16歲合庫小將黎昕祐，昨在決賽以直落三撂倒世界排名250的日本新秀高見真己，爆冷奪下2019年泰國公開賽21歲組男單冠軍，為台灣桌壇寫下一頁驚奇。

黎昕祐第一次打成人賽

松山家商一年級的黎昕祐，過去在國際賽只參加過青少年等級賽事，今年因入選18歲國手排名前六，得以進入國家二隊，也首度獲得在公開賽磨練的機會。

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黎昕祐的奪冠之路充滿傳奇，他在小組賽只繳出1勝1負，因同組3人互咬戰績相同，經比較得失局才幸運搭上16強列車。大難不死的黎昕祐，會內賽愈戰愈勇，昨天在4強戰先以3：1力退南韓吳敏洙，決賽再以11：9、11：4、14：12打敗19歲的高見真己。

小組賽復活 正賽打通關

對於這次泰國公開賽的遭遇，黎昕祐說：「真的很不可思議，我原本會內賽都進不了的，但晉級正賽後好像突然開竅，尤其四強戰打敗南韓選手，給我很大的信心。」

男雙方面，合庫組合王泰崴／馮翊新在8強戰克服局數0：2落後，以3：2逆轉新加坡組合蔡劭恆／馮耀恩；四強戰遭遇日本組合及川瑞基／三部航平，同樣鏖戰5局才以3：2險勝，今天將與德國的費魯斯／孟格爾爭冠。

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