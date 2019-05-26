「神」全不是叫假的 史上最速1500安

中職1500安點將錄

勝差僅半場 今有望攻頂

陳仕朋昨繳出8局失1分非自責分好投。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將左投陳仕朋昨面對「暴力猿」打線，繳出8局失1分非自責分好投，林益全則達成生涯1500安里程碑，合力助隊7：1擊敗桃猿拿下5連勝，也是富邦接手後最長連勝紀錄，和龍頭桃猿勝差也僅半場。今由「最強洋投」索沙先發，有望一舉攻頂。

林益全昨達成1500安紀錄。 （記者王藝菘攝）

林益全單週雙喜臨門，先是生涯150轟達陣，昨又成為中職史上第7位1500安球員，只以1134場就達成，更是史上最速。賽前他才說剛進職棒時連百轟都不敢想，直言自己非全壘打型打者。不過「神全」手感實在擋不住，首打席對先發翁瑋均擊出全壘打、4局下再對賴智垣敲安，一舉完成紀錄。

林益全完成150轟使用的球棒還是兒子「贈送」的「簽名球棒」，如今被他留起來當紀念。他說，球員最強後盾就是家人，有時候打不好，回到家兒女擁抱，老婆說，「沒關係，明天再來。」對職業球員來說都是一種動力。

林益全只差2支二壘打就成為中職史上300支二壘打第3人，他說：「紀錄遲早會達成，倒是球隊目前正在連勝，凝聚力也很好，希望這樣的氣勢能延續下去。」

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建仔教得好 陳仕朋超穩

陳仕朋繳出本季代表作，投球局數、6次三振平生涯紀錄，且僅被擊出5支安打、無保送。悍將總教練陳連宏指出，陳仕朋揮臂動作較其他左投短，出手點難以掌握，加上危機處理能力比之前好，因此投出佳績。陳仕朋則說，去年客座教練王建民幫他改善揮臂動作，現在也按課表調整，感覺穩定許多。

去年陳仕朋在一軍出賽27.1局送出11次保送，今年連同昨役合計42.2局僅8次保送，但他聽到數據卻說，「8次很多耶！」他說，保送就等同於給對方1支安打，今年特別注重不要保送。

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