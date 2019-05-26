柏納帝那加持暴力猿 最強洋投有難關

猿隊柏納帝那繼續擔任第2棒。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將「最強洋投」索沙本季暫居投手三冠王，桃猿則有林泓育等6位球員盤踞打擊榜前6名，這場「矛盾對決」4月30日曾首度上演，當時索沙8局失4分奪勝。今天兩軍再次交手，猿隊多了新洋砲柏納帝那，再戰最強洋投。

最強洋投索沙今挑戰個人第8勝。（記者王藝菘攝）

索沙過去效力韓職LG雙子，柏納帝那則曾效力起亞虎，兩人交手柏納帝那稍占上風，4成38打擊率、1轟，猿隊打線本就不好惹，索沙上回面對猿隊失4分已是來台最多。今天索沙挑戰第8勝，猿隊不僅是攔路虎，還得面對老對手柏納帝那。對於面對猿隊策略，他賣關子，「就拭目以待吧，今天賽後就知道了。」

猿隊打線兇悍，不僅中信兄弟教頭伯納說世界罕見，躋身其中的柏納帝那也直呼：「隊友都很會打，實在誇張。」

柏納帝那上一軍至今皆擔任第2棒，前天擊出來台首轟，荷蘭籍的他屬於速度和力量兼具的好手，來台不久就累積不少球迷，昨他打擊時，新莊球場外野還有球迷揮舞荷蘭國旗為他加油。

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柏納帝那說，教練沒有對他特別下指示，僅在資訊提供上幫助他更快融入，「之前在韓職，我也曾打過第2棒，對這個角色不陌生，教練也沒有特別限制或指示我，只要我照自己的習慣、依照不同狀況去進攻。」

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