暴龍守護主場 公鹿絕地大反攻

NBA東西部爭霸戰 2敗後還能逆轉勝

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部頭號種子公鹿在分部決賽開高走低，陷入2：3落後絕境，今天上午8點半在多倫多客場將力拚把戰線延長至第7戰。

外界認為暴龍雷納德（左）場上主宰力更勝公鹿「字母哥」亞德托昆波。（美聯社資料照）

公鹿例行賽戰績60勝22敗為聯盟最佳，主要是團隊火力強大，場均轟進118.1分。不過，近3戰卻難以破解暴龍的強悍防守，平均得分驟降至104.3分，成為連敗主因。

國際賭盤看好龍軍

分部決賽過去共5度出現先贏2場最終卻被逆轉的悲情紀錄，公鹿也不想重蹈覆轍，只是有一利空消息，主帥布登侯澤過去在季後賽4度面臨對手聽牌，都無力回天，看著對手揚長而去。

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相較公鹿退無可退，暴龍則從一片看衰變成情勢大好，有望於主場奪隊史首張總冠軍戰門票，寫下歷史新頁。暴龍前兩輪在主場各敗給魔術、七六人1場，但本季在家戰績仍有39勝11敗；國際賭盤普遍看好龍軍今日能關門成功。

雷納德、字母哥爭鋒

暴龍想成為2012年雷霆後，從連輸2場以4連勝鎖定總冠軍戰的奇蹟球隊，有趣的是，當時雷霆於西部決賽逆轉馬刺，現任龍軍一哥雷納德還只是黑衫軍菜鳥。如今，他季後賽平均達31.4分，且分部決賽5戰共4場得分逾30大關，外界認為他的主宰力更勝公鹿「字母哥」亞德托昆波。

暴龍總教練納斯不想夜長夢多，「我們會把這場主場賽事，當成搶七大戰拚戰，不會限制核心球員的上場時間，全力搶勝。」

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