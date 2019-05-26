法網今日開戰 費爸首日賽程亮點 蠻牛尋求第12冠

法國男單奪冠賠率

〔記者吳孟儒／綜合報導〕法國網球公開賽今天點燃戰火，「瑞士特快車」費德爾相隔4年後重返羅蘭加洛，成為首日最大焦點，但這項紅土大滿貫仍是西班牙「蠻牛」納達爾的天下，今年被看好能奪下第12冠。

費德爾相隔4年後重返巴黎羅蘭加洛，成為首日賽程最大焦點。（路透資料照）

納達爾今年被看好能再創霸業，奪下第12冠。（美聯社資料照）

第3種子費德爾首輪將對決世界排名79的義大利好手索內戈，這是兩人生涯首度對戰，對於外界期盼他在4強與納達爾交手，他僅表示，「現在充滿了未知，沒有想得太遠，就是一步一步走。」

納達爾上週在羅馬9度稱王，展現在紅土強大實力，也為問鼎法網金盃注入強心針，國際賭盤更是一面倒押他連莊，力壓世界球王喬科維奇成為奪冠最熱門。

希臘新星齊齊帕斯受矚目

第6種子希臘新星齊齊帕斯今年表現出色，不只在澳網擊敗費德爾，還在馬德里扳倒納達爾，法網表現備受期待，今天他將對上世界排名110位的德國選手馬特勒。

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女單方面，由三屆大滿貫冠軍德國女將柯珀在中央球場打頭陣，她只差法網就收集「生涯全滿貫」，但今年紅土成績不理想，賭盤並不看好她。

羅馬尼亞好手哈勒普去年在法網高捧金盃圓夢，被視為封后的最佳人選，世界球后大坂直美也在排行領先群；我國女單一姊謝淑薇今年狀況甚佳，有機會挑戰刷新生涯最佳32強紀錄，明天首輪出戰瑞士女將格魯比琪。

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