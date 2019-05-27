法網》相隔4年出賽 費爸首輪虐菜

37歲的費德爾相隔4年再戰法網，穩紮穩打安抵次輪。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽昨開打，前世界球王、球后勝負兩樣情，費德爾相隔4年紅土大滿貫首秀開胡，反觀柯珀則爆冷一戰出局。

37歲的費德爾寶刀未老，重返法網穩紮穩打，6：2、6：4、6：4輕取義大利無名小卒索內戈，瑞士第3種子安抵男單次輪，將與排名145的德國黑馬歐特爭32強。前球王費爸較不擅紅土作戰，史上最多20座大滿貫男單冠軍中，唯一法網掄元早在2009年，且2015年8強不敵瑞士同胞瓦林卡後，就未現身巴黎羅蘭加洛斯；直到如今再出發，老經驗費爸也沒漏氣，優雅底抽與瀟灑單反掌控節奏，連3盤率先突破壓制，直落3給後輩震撼教育。

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前球后柯珀法網首輪不敵俄國18歲新秀波塔波娃出局。（路透）

柯珀爆冷 首輪出局

至於前球后柯珀跌破專家眼鏡，4：6、2：6不敵俄國18歲新秀波塔波娃，德國第5種子首度挑戰「生涯全滿貫」提前夢碎，也無緣重回球后寶座。31歲柯珀戰功彪炳，2016年包辦澳網、美網金盃，加上去年溫網封后，只差法網就成為公開年代第7位「生涯全滿貫」女將。但日耳曼「左手劍」扭傷腳踝近況欠佳，先前馬德里次輪休兵，又放棄羅馬暖身，導致法網慘遭滑鐵盧，錯失集滿四大賽最後拼圖機會。

謝淑薇首戰對「瑞士二姊」

本屆我國唯一單打代表的謝淑薇，榮膺女單25種子，首戰排名79的「瑞士二姊」格魯比琪，預計台灣時間今晚約11時上陣。這是小薇第13度挑戰法網，她曾在2014年女雙登頂，女單最佳為2017年2連勝勇闖32強。

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