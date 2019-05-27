東霸龍王等24年 首嚐總冠軍戰滋味

暴龍奪下東部冠軍，隊史24年來首度挺進總冠軍賽，將與勇士 爭冠。 （美聯社）

連2戰上演大逆轉

暴龍在東部奪冠，羅利開心抱起兒子慶祝。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕東部決賽關鍵第6戰，二連敗後逆勢搶下3連勝的暴龍，昨帶著聽牌的優勢回主場「關門」，在滿場球迷助威下，地主軍不負眾望，一哥雷納德轟下全場最高27分、17籃板，外加7助攻，終場100：94擊敗公鹿，系列賽4：2晉級，隊史24年來首度挺進總冠軍賽，將與勇士爭冠。

公鹿前役浪費14分的領先遭逆轉，無奈昨又重蹈覆轍，第三節一度取得全場最多15分的領先，卻又在第四節初就消耗殆盡。暴龍在第三節末至第四節初爆發，拉出一波26：3的「海嘯攻勢」，瞬間翻轉戰局，寫下隊史在季後賽第二多的逆轉秀，同時成為史上第6支在分部決賽0：2落後、卻逆轉晉級的球隊。

雷納德季後賽場均31.2分

兩隊一哥雷納德和「字母哥」亞德托昆波互別苗頭，皆上陣41分鐘，多次上演精彩攻防戰。末節雷納德接獲隊友羅利的助攻後，飛身於亞德托昆波頭上爆扣，全場球迷的情緒也隨之沸騰，但字母哥很快還以顏色，賞給雷納德一記「麻辣鍋」。

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季前暴龍將人氣球星德羅森送至馬刺，迎來雷納德，當時受到不少多倫多球迷撻伐。如今雷納德用季後賽場均31.2分、8.8籃板、3.8助攻和1.6抄截的全能表現，帶領球隊攀上顛峰，暴龍總裁尤基利表示，「我們一直認為雷納德是聯盟最佳球員，很慶幸把他找來多倫多。」

暴龍明星後衛羅利，總算一嘗總冠軍賽滋味，過去三個球季暴龍都遭詹姆斯所領軍的球隊打敗，無緣在東部出線。隊友范維利特爆料，「我有看到羅利的眼眶泛淚，但他肯定不會承認。」

「勇龍爭霸」總冠軍戰換戲碼

暴龍獲得4天的休息，將於本週五在主場迎戰勇士，這是史上第二次，兩支球隊都以4連勝晉級，前一次要追溯回1986年的火箭與塞爾提克。同時終結連四年「勇騎爭霸」的老劇本，也是東部球隊自2013年以來，首次在總冠軍賽中擁有主場優勢。

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