素人朝「聖」之旅 3關鍵攻頂

台灣竹科工程師曾文毅，行前做足體能訓練，在攀登聖母峰過程還被封為「台灣氂牛」。（取自曾文毅臉書）

竹科工程師 驚險登聖母峰

完全沒有登高山經驗的曾文毅，順利完成攻頂聖母峰壯舉。 （取自曾文毅臉書）

〔記者王元鴻／綜合報導〕「我把所有能請的假都請了，得到一個2個多月的假期，這2個月都在尼泊爾喜馬拉雅山區，爬了6189公尺的島峰，然後前往聖母峰基地營，像度假一樣！」台灣竹科工程師曾文毅從原本沒有5000公尺以上高山經驗的「素人」，卻在5月22日成功登上世界最高峰聖母峰，且見證了聖母峰攻頂路上「塞車」的驚險場面。

38歲的曾文毅「度假」說得輕鬆，事實上他下了很大功夫自我訓練，絕非莽撞行事，他說：「能夠攻頂和安全下撤，自己做到3點是關鍵，一、訓練核心肌群，二、訓練大腿肌力，三、保留高度適應的體能。」他在行前就做好體能訓練，在基地營拉練攀登技巧之外，就多睡覺儲備體力。

行前做好體訓

交代「後面的事」

曾文毅說，自我訓練的行前檢測點，負重約25至35公斤重裝，連續3天走合歡西峰來回，個人努力的部分都做到，剩下就是高度適應，他說：「我真的運氣很好，高度適應完全沒問題。」他的努力在攀登過程得到回報，還被雪巴封為「台灣氂牛」。他說：「我在訓練途中被罵慘了，完全沒有高山經驗，如果雪巴嚮導在途中勸退，我一定二話不說，馬上打包回家！」他的態度就是不一定要攻頂，絕不強求。

請繼續往下閱讀...

其實行前曾文毅有一番掙扎，他說：「怕父母親擔心，出發前跟他們說要去印度旅行，只有跟表哥交代『後面的事』！」所幸他不僅登上世界最高峰，且完好如初安全下撤，「回去可能會被罵，不過家人的關心就是這樣。」

在竹科擔任設備工程師的曾文毅說，當初因詹喬愉鼓勵他訓練好可以爬聖母峰，簡短的5句對話，就開啟了他的聖母峰之路，成功攻頂那一刻，終於站在世界峰頂難免狂喜，倒是帶著五色旗上峰頂佈置的雪巴，對山的崇敬與虔誠心靈，才是讓他最感動的。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法