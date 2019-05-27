小胖砲轟索沙 猿拒讓王位

索沙（記者劉信德攝）

悍將終止5連勝

桃猿林泓育昨砲轟悍將索沙，拿下單場MVP。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將王牌索沙對決Lamigo桃猿林樺慶，昨賽前大家普遍看好悍將勝出，結果桃猿打線很爭氣，一舉將索沙擊潰，最終以6：5擊敗悍將，終止對手5連勝，桃猿穩住戰績榜首地位。

迎戰今年最強洋投索沙，昨桃猿擺出超豪華打線，先發9棒打擊率都破3成，廖健富只能打第9棒，強打陣果然奏效，索沙先發5.2局被敲9安，包含林泓育陽春砲，失6分其中4分責失，苦吞第2敗，終止個人7連勝，林泓育拿下單場MVP。

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桃猿教頭洪一中透露，第5號先發林樺慶對上對方王牌索沙，賽前有人開玩笑說：「輸了也沒關係！」他一開始也會擔心，仍叫全隊放手一搏，好在索沙幾顆失投球打者有掌握到，「不會覺得這場贏了就怎麼樣，還是很怕他。」

索沙5.2局失6分

本季索沙對桃猿2場，對戰防禦率5.27，對中信兄弟、統一獅防禦率都在1左右，桃猿儼然成了「索沙殺手」。

索沙表示，這場對手打幾支幸運安打，不認為桃猿打者特別強，他覺得「中職所有打者都很強」，他坦言控球確實不理想，做為先發投手，關鍵在於有無完成教練賦予的使命，輸贏與否不是最重要的，或許這次輸球，就是下一次7連勝的開始。

林樺慶本季初登板，開局連抓8個出局數，之後屢現危機導致失分，投3.2局退場，被敲4安失4分無關勝敗，無緣當英雄，王躍霖後援2.1局無失分拿下本季第2勝。

林樺慶3.2局白忙

洪一中指出，林樺慶一開始投得不錯，但壘上有人情況下欠缺危機處理能力，如果先發投手因壘上有人威力就遞減，會投得比較辛苦。

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