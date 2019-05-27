拚回大聯盟 王維中有望對決大谷

大谷翔平（法新社）

運動家新王牌 熊抱麻吉

王維中（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕去年在韓職奮戰，王維中始終想拚回大聯盟，今年重返美職終獲機會，昨從運動家3A升上大聯盟，陣中有許多老朋友迎接他，新王牌蒙塔斯更熱情送上熊抱。

王維中2011年與海盜簽約，開啟旅美生涯，2013年底在規則5選秀被釀酒人挑中，隔年從新人聯盟直升大聯盟，2017年也曾在大聯盟出賽；去年轉戰NC恐龍，成為首位旅韓台將，但今年為拚「美」夢，婉拒日、韓職合約，選擇運動家小聯盟約，在3A登板16場皆為後援，24局飆22K、失10分，防禦率3.75、1勝1敗。

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羅德尼遭DFA 王補強牛棚

運動家昨將老將羅德尼指定轉讓，拉上27歲王維中補強牛棚，成為本季繼陳偉殷、林子偉、黃暐傑後第4名大聯盟台將，也是他繼2017年9月後首度回到最高殿堂，卻依舊熟悉。

一走進位於奧克蘭的主場休息室，王維中受到隊友歡迎，目前最穩定的先發投手蒙塔斯更以「我的兄弟」相稱，2人早在2014年亞利桑那秋季聯盟就成了好友，蒙塔斯更對王維中的球威、控球和犀利變速球印象深刻；其他包括主砲戴維斯、投手費爾斯和艾斯查達，也都是王維中昔日在釀酒人的戰友。

王維中說：「很開心一來第一件事就是看到他們，我一直在等待這機會。」美媒指出，像王維中這種多功能左投，能適應不同牛棚角色，對運動家帶來助益。

運動家昨以6：5擊敗水手，搶下5連勝，王維中未登板；而結束今天比賽後，下個系列賽將迎戰天使，他有機會與大谷翔平對決。

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