嘟嘟140勝 中職第1位

王奕凱和老前輩潘威倫同場較勁，但只投了2.2局，上了一課震撼教育。 （記者黃志源攝）

18歲年齡差對決 薑是老的辣

「嘟嘟」潘威倫是中職史上第1位拿下生涯第140勝的投手。 （記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕與年紀只有自己一半的王奕凱同場先發，37歲的「嘟嘟」潘威倫用6局僅1保送、製造2次雙殺的內容，既為3局未滿已7保送的小老弟上了一課，也率領統一獅以6：2力挫中信兄弟，成中職史上第1位拿下生涯第140勝的投手。

6局花70球 2度製造雙殺

潘威倫於2局上保送首名打者陳子豪，3局上被林明杰擊出第1支安打，卻兩度製造滾地球讓守備完成雙殺，4局上雖因右外野手陳重羽沒處理好球，讓他掉2分皆非責失。潘威倫最近5場出賽第4次投滿6局，只用70球是他本季單場次低。

潘威倫指出，開賽狀況其實不很好，贏球靠捕手配球、守備幫忙，因為天氣很悶熱，身體有點疲勞，所以只投6局；總教練黃甘霖表示，嘟嘟畢竟有點年紀，前次出賽腳就有點痠痛，考量球隊可以放假2天，才把後3局交給牛棚。

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潘威倫認為，140勝只是個累積的過程，任何紀錄留到以後再看，也不會覺得早就應該達成，畢竟之前身體有些狀況，過去的就過去了，希望可以保持健康，與隊友一起打拚，既然球季仍在進行，就繼續做好該做的工作。

王奕凱2.2局 用了78球

2000年出生的王奕凱用78球比潘威倫多，只投2.2局，保送多達7次，3局下終為單局4次保送付出代價。潘威倫認為，很多年輕投手的質都很好，這場畢竟是王奕凱第1次先發，等他逐漸熟悉職棒，會更懂得面對狀況，表現就會愈來愈好。

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