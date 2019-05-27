「金手套」落漆 王勝偉還在氣自己

中信兄弟王勝偉前天對獅一役，單場就出現3次失誤。 （記者黃志源攝）

8屆金手套 單場竟3失誤

〔記者徐正揚／台南報導〕王勝偉拿過8屆游擊手金手套，是中職史上獲獎次數最多的球員，卻在打職棒的第12年，首次單場發生3次守備失誤，讓他非常在意。他更自責的是，球隊好不容易才追平比數，卻因為他的傳球失誤，單局狂丟4分導致輸球。

中信兄弟前天對統一獅，王勝偉於1局下、7局下沒接好潘武雄、林祖傑的滾地球，6局下無人出局滿壘，他選擇抓本壘卻沒傳好，讓獅隊趁機連得2分以6：4拿回領先，蘇智傑立刻補刀擊出深遠二壘安打，把比數擴大到8：4。

王勝偉指出，台南球場紅土區的軟硬度並不一致，每次賽前練習必須仔細研究，潘武雄、林祖傑的滾地球他都已經就位，沒想到最後1個彈跳與他的判斷不同，6局下想趕快傳本壘抓雙殺，卻因稍微趨前沒有墊步，致使傳球出現偏差。

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王勝偉認為，6局下若能多墊1步，或是不急著抓雙殺，不論二壘跑者黃恩賜是否企圖影響他接傳球，應該都能準確傳給捕手，「單場失誤3次，球隊因為我而輸球，我當然很在意，不管什麼原因造成，都不是理由，我應該要做好的。」

王勝偉過去單場最多失誤是2次，前5年僅出現3場，前天單場3次失誤不僅是職棒生涯首見，甚至是打棒球以來頭一遭，「打職棒以前，只要漏個滾地球或高飛球，大概就被換下去了，不可能有1場失誤3次的機會。」

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