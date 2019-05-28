5月還沒結束 耶利奇就21轟

釀酒人耶利奇5局下敲出陽春彈，為本季第21轟。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕開季前在廣告宣示要單季50轟的去年國聯MVP耶利奇，昨天敲出本季第21轟，最近4場第3次開砲，賽後焦點卻是隊友伍德魯夫，他交出8局10K無失分的好投，外帶3打數2安打2打點，率領釀酒人以9：1大勝費城人逃過橫掃。

釀酒人擊出12安含5轟，光靠全壘打就掃回6分，耶利奇於5局下敲出陽春彈，把比數擴大到4：0，還沒打完5月他已有21轟，本季仍在大聯盟獨走，挑戰單季50轟機會濃厚，這場棒子比他更兇的是開路先鋒加梅爾，單場雙響轟下3分。

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伍德魯夫投打都建功

伍德魯夫自開賽起讓費城人15上15下，唯一失手是6局上被首名打者克內普轟出陽春彈，他用97球投8局只挨這1安丟1分，送出10次三振創生涯單場新高，隊史前1位投8局挨1安並飆10K的投手，是2008年短暫效力的沙巴西亞。

釀酒人伍德魯夫8局10K無失分好投外，外帶3打數2安打2打點。（法新社）

伍德魯夫指出，高中時投過無安打比賽，但不曾與完全比賽如此接近，這場他沒想太多，就是上去投球、努力抓出局數而已，他曾想把這場投完，也詢問能否續投第9局，雖無緣拿下生涯第1場完投，但可以理解總教練的決定。

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