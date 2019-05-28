13天攻頂2座8000M巨峰 美女登山家寫驚奇

詹喬愉小檔案

詹喬愉登上聖母峰

台灣女登山家詹喬愉，在短短13天內就登上2座8000公尺以上巨峰，創下台灣新紀錄。 （詹喬愉提供）

〔記者王元鴻／綜合報導〕前往尼泊爾攀登世界第一高峰聖母峰的台灣登山家詹喬愉，在當地時間昨天（27日）凌晨3點16分，成功站上世界的峰頂，比預估時間快了近4個小時，體能和速度非常驚人，並已安全下撤到6400公尺的第二營，她預定明天就會回基地營，再飛到加德滿都。

154公分的詹喬愉體能和耐力都相當驚人。（詹喬愉提供）

攻頂時間 比一般快了1/3

以「三條魚」綽號聞名於登山界的詹喬愉，昨天攻頂順利下撤後，打衛星電話回台灣報平安，新板山搜義消教練劉昆耀轉述，詹喬愉是在當地時間26日晚上7點鐘出發準備攻頂，一般正常攻頂時間要花12小時，大概日出前後登頂，但詹喬愉體能狀況似乎非常好，在凌晨3點16分就已經登上峰頂，比一般正常攻頂時間少了近3分之1。

154CM嬌小身軀 體能驚人

詹喬愉身高僅154公分、45公斤的嬌小身材，登高山卻如履平地，能力絕非常人能及。由於比預定時間早太多登頂，凌晨時間峰頂實在太冷，無法等到太陽升起，詹喬愉在世界的屋頂上拍了照片就下撤，順利安全回到6400公尺的第二營。

詹喬愉先在5月15日首登海拔8485公尺的世界第五高峰馬卡魯峰，與另兩位登山家張元植、呂忠翰創下台灣登山新紀元。另「台灣氂牛」竹科工程師曾文毅也在22日登頂聖母峰。

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攻破4座8000M大山

詹喬愉在短短13天內登上兩座8000公尺以上巨峰，創下台灣新紀錄。詹喬愉也是繼1995年、2009年登山家江秀真之後，台灣第二位登頂聖母峰的女性登山家。聖母峰則是詹喬愉個人第四座攻頂的8000公尺大山，去年她登過第四高峰洛子峰、第八高峰馬納斯魯峰。

今年尼泊爾春天登山季8000公尺以上大山意外頻傳，累計20人死亡，其中半數在聖母峰發生，因天氣因素，5月22日當天聖母峰有約200人同時攻頂，造成登山路線「大塞車」奇觀，也增加風險，所幸昨天詹喬愉攻頂時，途中沒有太多人。

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