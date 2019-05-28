雙傑挑戰K2 「滅火器」操刀應援曲

詹喬愉與張元植（左）在馬卡魯峰頂合照。（詹喬愉提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕登山家呂忠翰、張元植和「三條魚」詹喬愉15日成為首度登上世界第5高峰馬卡魯峰的台灣人，呂忠翰、張元植下個目標瞄準海拔8611公尺世界第2高峰K2，獲得各界跨領域回響「讓島嶼再次天光！」除了募款成功，呂忠翰和張元植應援曲、「滅火器」的〈K2, We Too!〉也已經完成。

呂忠翰（左起）、張元植和詹喬愉，3人在15日成為首度登上世界第5高峰馬卡魯峰的台灣人。（詹喬愉提供）

呂忠翰、張元植獲募款

K2位於歐亞大陸中心最荒涼地帶，攀登難度極高，至今全球不到400名登山家登頂成功。張元植、呂忠翰決定攜手力拚寫下歷史新頁，讓台灣足跡首次在K2出現。為了完成任務，呂忠翰、張元植準備逾10年，不只遠赴海外進行冰雪岩攀登訓練，且每年會至少挑戰一座8000公尺大山，藉此累積雄厚實力。

不只2人做足準備，想登頂還必須有最佳後勤支援，文化評論人詹偉雄在4月18日至5月31日於網路發起台灣首見登山群眾募資計畫「K2 Project」，號召設計、文化界名人跨界響應，包括文化部長鄭麗君、「滅火器」主唱楊大正等都無酬投入，至今逾1500人支持，已募得約460萬台幣。

呂忠翰、張元植明天將首次分享攻上馬卡魯峰及準備登K2的心路歷程。此外，楊大正將現身力挺，首次公開發表K2應援新歌，並率應援者齊唱耳熟能詳〈島嶼天光〉，用實際行動給予支持。期待有更多人共襄盛舉，找到團隊記錄登頂過程及最佳後勤支援，完成艱難任務。

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