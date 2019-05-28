空前紀錄》首位300場先發 潘威倫可望6.8達陣

中職最多先發出賽前5傑

〔記者徐正揚／台北報導〕終於擺脫傷痛順利復出，已經37歲還能交出27歲的成績，本季5勝、防禦率2.98都在前5名內，潘威倫絕對是今年中職最大的亮點之一，在達成生涯140勝里程碑後，下一步就是中職首位先發300場的投手。

潘威倫的各項中職之冠

潘威倫（資料照）

潘威倫本季5勝1敗、防禦率2.98，都是近5年5月底前最佳，單季前3場都拿勝投、前5場未嚐敗績、連續9場投滿5局，各是他自2008、2011、2015年來首見。

37歲交出27歲成績單

潘威倫指出，今年與前幾年最大的不同，在於身體狀況一直很好，讓他可以穩定出賽，「前幾年一些不能做、要小心做的動作，今年都可以做，比賽也能全力去投，先發完的隔天也沒有任何狀況，這比拿勝投還開心。」

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150勝、2000局也近了

潘威倫累計298場先發、140勝，投1869.2局，可望在中職樹立300場先發、150勝、投2000局3大障礙，他卻覺得，雖然每一勝都很重要，卻只是個累積的過程，「如果前幾年不受傷，很多成績早就達成了，但過去的就過去了，任何紀錄留到以後再看。」

本季出賽9場，潘威倫單場用球數最多才90球，卻有5場至少投滿6局，他表示，先發投手投滿6局是很基本的，目前球季仍在進行中，希望可以保持健康，繼續做好該做的工作，與隊友一起打拚。

投手教練鄭博壬認為，潘威倫去年狀況其實比今年更好，可惜農曆年假剛結束就受傷，致使春訓努力變成白費，考量潘威倫的年齡與曾經有傷，今年不會對他設定局數或用球數，「每局結束都會跟他討論，一切以臨場表現與身體狀況為主。」

搭配主場「傳奇洋將之夜」

潘威倫自開季起固定在週六登板，受到瑞安因為17日比賽下雨取消延後1天到18日先發影響，最近2場先發變成在週日，由於第300場先發確定在台南，獅隊本週可能把他調回到週六先發，配合6月8日「傳奇洋將之夜」主題日，讓更多球迷進場見證。

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