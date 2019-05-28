傳奇對決》恰恰退休前 再轟嘟嘟一次？

彭政閔能否在退休之前「再轟嘟嘟一次」，成為另類焦點。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕除了潘威倫將達成300場先發里程碑外，今年球季結束後就要退休的彭政閔也只差13安，就能成為中職史上2000安第2人，但他渴望的200轟仍差9轟，達成難度很高；這兩大中職傳奇的投打對決，則是看一次少一次，而彭政閔曾轟過潘威倫6發全壘打，能否在退休之前「再轟嘟嘟一次」，也成為另類看點。

彭政閔轟潘威倫全紀錄

200轟差9發 恐留遺憾

身為中職最具代表性打者，彭政閔在今年引退年設下目標就是200轟、2000安，希望能用美好紀錄為職棒生涯劃下句點。彭政閔可望在上半季達成2000安，但自4月20日轟出本季首轟後全壘打就暫時「停產」，可能會成為他在紀錄上的缺憾。

從2001年7月19日轟出生涯首轟，彭政閔要挑戰繼張泰山289轟、林智勝262轟之後，中職第3位200轟打者。若從另類觀點來看，就算彭政閔無法完成200轟，但他能從中職最多勝投手潘威倫手中再轟一發，勢必也將成為經典畫面。

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40歲的彭政閔生涯至今對37歲的潘威倫177打數敲出68支安打，其中包括6轟，只是最近一次從潘威倫手中開轟，必須回溯至2013年8月21日。

彭政閔上一次達成單季10轟也已是2013年的事了，若今年真能達成200轟，他將成為中職史上2000安、200轟及200盜的第1人。

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