「勇龍交鋒」週五上映 勇士3連霸最夯預言

賭盤仍看好總冠軍戰勇士能完成3連霸。（資料照）

前言

NBA季後賽進入最後高潮，2018-19年總冠軍賽將於本週五上午9點點燃戰火。連續4年「勇騎對決」的戲碼落幕，由「勇龍交鋒」接棒，目前國際賭盤「William Hill」看好勇士完成3連霸，且以4：2的機率最大（賠率最低）。

勇士雖以逸待勞 屠龍戰不輕鬆

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士在西部冠軍戰以直落四解決拓荒者，換得9天休息時間，也是NBA史上第3長紀錄，對於陣中有傷兵的灣區大軍而言，是絕佳復元機會；外媒評估，暴龍戰力較過去兩年的騎士更加堅強，雙方至少得打6戰才會分出勝負。

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外媒評估 分勝負至少6戰

勇士在總冠軍賽前獲得9天休息時間，為史上第3長，不過是否休越多越有利，從過去紀錄看來，並沒有定論。

NBA史上在總冠軍戰前休息最久是1982年的湖人，當時他們休了11天，最終拿下冠軍；而第2長的籃網則休了10天，但最後不敵馬刺。事實上，勇士在2017年總冠軍戰前也曾休過9天，當時擊敗騎士奪冠，翻開過去紀錄，輸贏都有機會。

不過，勇士目前陣中有不少傷兵，包含杜蘭特、卡森斯和老將伊古達拉都有傷在身，可利用這段時間好好休息調整。

相較於勇士的以逸待勞，暴龍連兩輪陷入苦戰，先是和七六人打滿7場，東部冠軍戰則與公鹿廝殺至第6場才分出勝負。但外界仍認為，多倫多大軍的戰力優於前兩年的騎士，相較於當時詹姆斯的單打獨鬥，暴龍一哥雷納德有更多得力幫手，且他們在與公鹿的系列賽中，展現板凳優勢，這對於連5年闖進冠軍戰的「宇宙勇」而言，並非能輕易解決的對手。

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