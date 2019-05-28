背負加拿大榮耀 暴龍主場有優勢

暴龍成為加拿大首支晉級NBA總冠軍賽的球隊 。（資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕暴龍在東部決賽4連勝逆轉晉級，成為加拿大首支晉級NBA總冠軍賽的球隊，整座城市陷入瘋狂，許多球迷在暴龍擊敗公鹿後，在路上高唱加拿大國歌，北國大軍也將背負著加國的期待奮戰。

暴龍隊史首度晉級總冠軍戰，球迷陷入瘋狂。（資料照）

陣中無選秀前14順位球員

多倫多為北美五大城市之一，美國職棒藍鳥隊曾於1992、1993年完成世界大賽二連霸，但之後僅在2015、16年晉級季後賽。如今暴龍有機會向最高榮譽叩關，藍鳥投手史卓曼也感受到城市不一樣的氣氛，期盼暴龍終結勇士霸業，替這座城市帶來光榮與驕傲。

暴龍在總冠軍賽擁有主場優勢，本季例行賽在主場拿下東部次佳的32勝9敗，季後賽則是8勝2敗。美媒分析，東部球隊自2013年熱火隊之後，首度拿到主場優勢，這將是暴龍拚冠的大利多。另外，暴龍本季例行賽對戰勇士2場全勝。

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暴龍近年成為東部強權，連6年晉級季後賽，但近3個球季都遭詹姆斯領軍的騎士擊敗。明星控衛羅利表示，「我們苦等總冠軍賽多年，總算如願以償，但這並不是最終目標，拿到冠軍才有意義。」

暴龍在東部突圍而出，也創下罕見紀錄，陣中完全沒有選秀「樂透區」前14順位的球員，還能殺進冠軍賽，50年來首見。

一哥雷納德是2011年第15順位被馬刺選中，其餘球員都在20順位之後，包含羅利、伊巴卡都是第24順位才被挑中。至於林書豪和范維利特則都是選秀落榜生。

衛冕軍勇士相對星光熠熠，陣中擁有選秀狀元柏格特、榜眼杜蘭特，柯瑞則是第7順位，在樂透區的球員多達7位。

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