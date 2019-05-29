法網》美日「小威」讓首盤 首輪都演逆轉勝

球后大坂直美首盤苦吞貝果，最終仍演出逆轉勝，挺進次輪。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕不論是「日本小威」或美國小威，都在2019法國網球公開賽女單首輪陷入3盤苦戰，結果也都驚險出線。

世界球后「日本小威」大坂直美克服熱機過慢，昨陰雨大風中0：6、7：6（7：4）、6：1強壓斯洛伐克非種子絲米德洛娃，挺進女單次輪，締造跨年大滿貫15連勝，次輪對手將為白俄羅斯前球后阿莎蓮卡。

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包辦去年美網、年初澳網雙料冠軍的大坂直美，榮膺頭號種子，紅土作戰卻調整不及，加上風勢偏大，導致她非受迫失誤不斷，意外連丟6局讓出首盤。

次盤大坂回神，接連破發3：0還以顏色，但絲米德洛娃雨停後再上陣追平，雙方僵持至4：4，大坂第9局雖被破發，隨即接連互破咬上，搶7時4：1強力壓制，扳回一城，決勝盤大坂乘勝追擊，接連破發6：1逆轉勝。

擁有23座大滿貫女單冠軍的小威廉絲，揮別膝傷陰霾，2：6、6：1、6：0氣走俄國迪亞琴科，闖過頭關，也集滿生涯800勝，64強將碰上會外賽殺入的奈良久留美。 3度在法網封后的小威，昨天開賽有些失常，直到次盤才如睡獅突醒，強勢打法連下9局，包括決勝盤「送蛋」。小威表示，一開始完全沒進入狀況，還好第2盤回穩，近來苦練也展現成效，才能翻轉頹勢。

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