不再沒貢獻 史密斯跑出單局完全盜壘

水手隊史密斯（左）盜上二壘。（法新社）

水手隊史密斯（中）盜上三壘。（美聯社）

水手隊史密斯（下）盜本壘成功，演出單局完全盜壘。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕水手外野手史密斯昨在對遊騎兵8局下，從一壘盜上二壘、三壘再盜回本壘，締造罕見的「單局完全盜壘」，而他單場4次盜壘既創生涯新高，也追平隊史紀錄。

史密斯8局下第4次打擊選到保送，在下一棒海尼格打擊時，他抓左投柏德的第1、3球起跑，連續盜上二、三壘，當海尼格也獲保送後，趁柏德牽制一壘拔腿衝向本壘，撲回水手第6分，是水手繼2012年艾克利後再次有人盜本壘。

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史上第53次 連3年近百年首次

更難得的是，史密斯連續盜上二、三、本壘，是大聯盟史上第53次「單局完全盜壘」，其中39次發生在1930年以前的古早年代，近30年僅是第8次，連同前年邁爾斯、去年皮拉爾，更是自1923-25年後近百年來首次連續3年都出現「單局完全盜壘」。

史密斯表示，回大聯盟後都沒什麼貢獻，一直告訴自己要保持正面態度，把專注力放在場上，等待機會來臨，很高興自己持續進步，並幫助球隊贏球，「從我打棒球以來，印象中嘗試過7次盜本壘，這次是第2次成功。」

大聯盟史上演出最多「單局完全盜壘」的球員，是1936年率先入選棒球名人堂5位球員中的柯布、華格納，各有4次各是美聯、國聯紀錄，柯布不僅生涯打擊率3成66高居史上第1，生涯盜本壘54次也是史上最多，1912年單季盜本壘8次也是紀錄。

史密斯去年在光芒交出單季40次盜壘成功，在大聯盟排第3，今年開季前27場打擊率僅1成65，5月1日被下放3A，17日重新被叫上來，這場打完6局，他3打數2安打2打點、1得分、1盜壘，助水手取得3：2領先。

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