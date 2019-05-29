佩卓亞無限期養傷 恐提前引退

紅襪隊佩卓亞膝傷嚴重，本季提前報銷，也可能提前退休。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕紅襪老將佩卓亞的膝蓋傷勢顯然嚴重到超出預期，昨他被球團從10天傷兵名單轉入60天傷兵名單，並宣布將無限期休息，不僅本季提前報銷，球員生涯能否繼續也是未知數。

佩卓亞日前在小聯盟兩度嘗試恢復訓練，都因膝蓋不適被迫中斷，昨由紅襪棒球營運總裁唐布洛斯基陪同召開記者會，他表示，已試過很多方法，也看過很多醫生，現在需要時間思考。

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佩卓亞指出，今年受傷前的最後1場比賽，膝蓋痛到不得不告訴防護員必須退場，隔天起床後傷勢並未好轉，有時連走路都很困難，「我不打算再動手術，我的膝蓋還能不能讓我繼續打球，時間會給答案。」

佩卓亞2007年勇奪美聯年度最佳新人，2008年榮膺美聯年度MVP，拿過4次美聯二壘手金手套，2016年季後接受膝蓋關節鏡手術，2017年再開刀修復左膝軟骨，但恢復情形不佳，去年整季只打3場，今年也只出賽6場。

佩卓亞2014年季中以8年1.1億美元與紅襪換約，今年年薪1500萬美元，是否不等2021年合約到期就提前退休，他表示，每天醒來都在做復健治療，連坐下來思考這些事的時間都沒有。林子偉近日準備恢復訓練，預計會是替補內野的優先選項。

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