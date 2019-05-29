球團還在觀望…熱情能否撐起職籃夢

CBL開幕戰將在和平球館舉行。（資料照）

記者林岳甫／特稿

經過漫長的等待，國內籃壇盛傳已久的中華職籃大聯盟CBL昨曝光，拋出場館、專職裁判、行銷等計畫，只是這些僅屬書面資料，且至今沒有球團給予正式答覆，免不了讓人擔心職籃復活只是好夢一場。

新職籃公司昨在記者會以8頁簡報介紹聯盟，提出運作現況、經營策略、場館、裁判、種子培育及永續經營等，但光有別出心裁的點子，卻沒有任何實質數字佐證。

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有球團高層人士透露，與職籃人士會面，確實看見許多不錯的行銷手法，甚至有別於SBL，但大多流於空泛論述，政府相關配套政策隻字未提，難以說服球團心甘情願花大錢玩職籃。

CBL擘畫的藍圖確實露出台灣籃球運動復甦的一線曙光，職籃籌備處的主事者振興籃運的熱情也值得肯定。

但令人擔憂的是，CBL打著職業大旗，實際運作模式與現行籃協主導的SBL差距不大，且CBL對各球團無任何約束力及信任關係，當前首要任務是蒐集加盟同意書，卻有球團已表明無法在31日給予答覆。

至於整個聯盟運作的最大關鍵為6支球團，即使台銀、台啤、金酒有望跟進，但璞園、富邦、裕隆態度始終不明仍在觀望，若最後連最少球隊數4支都無法湊齊，再美好的行銷包裝或願景，恐怕也只能胎死腹中。

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