總冠軍賽MVP 賭盤看好柯瑞

暴龍一哥雷納德在總冠軍賽MVP榜上排名第二。 （資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA總冠軍賽未演先轟動，各國博弈機構也陸續開出賭盤，一致看好勇士能完成3連霸。英國最大博弈公司《William Hill》盤口顯示，勇士奪冠賠率僅1.33，暴龍則是3.30，且看好勇士能以4勝2敗封王，賠率3.40，4勝1敗則以賠率4.50居次。

賭盤看好柯瑞能拿下生涯首個總冠軍賽MVP。（資料照，法新社）

盤口雖看好勇士奪冠，但暴龍有機會在總冠軍賽拔得頭籌，《William Hill》首戰開出暴龍讓1分。若獨贏盤，暴龍勝賠率1.87，略低於勇士勝的1.95，莊家認為是一場勢均力敵的比賽。

勇士柯瑞在西部決賽大爆發，繳出場均36.5分、8.3籃板、7.3助攻的全能數據，美國博弈網站《VegasInsider.com》看好柯瑞能拿下生涯首個總冠軍賽MVP，賠率僅1.71，領先群雄。

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暴龍一哥雷納德則以賠率3.5在MVP榜上排名第二，勇士格林賠率則是11，排名第3，去年總冠軍賽MVP杜蘭特受傷勢影響僅排名第五，賠率為21。

柯瑞曾於2015、16年拿下2座年度MVP，並帶領球隊4年內拿下3冠，但總是無緣總冠軍賽MVP。柯瑞表示，「我內心的確渴望拿下MVP，但總冠軍才是最重要的。總冠軍賽暴龍勢必對我重兵看防，期待隊友能挺身而出，齊心完成3連霸。」

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