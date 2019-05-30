呂忠翰、張元植挑戰K2 力拚台灣首登頂

呂忠翰（左）、張元植（右）6月14日將挑戰世界第二高峰K2，希望展現探險精神，讓每個人勇於挑戰人生中的「K2」。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣登山家「果果」呂忠翰、「八千張」張元植於15日成功登上馬卡魯峰，下一步將遠征世界第二高的「野蠻之峰」K2，他們希望此次行動展現最重要的「探險精神」，每個人都能勇於挑戰人生中的「K2」。

詹偉雄發起募資 已破5百萬

文化評論人詹偉雄發起台灣史上第一個登山群眾募資計劃「K2 Project」，他認為台灣並不是個勇於冒險的社會，9成民眾沒有攀登過台灣高山，但是新世代需要更多探索精神，挑戰K2象徵的意義，正是一股正面力量，這也是為什麼此次計劃獲得各界回響，募資金額已突破500萬。

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呂忠翰、張元植6月14日將啟程挑戰世界第二高峰、海拔8611公尺的K2，其難度遠超過世界最高的聖母峰，攀登路線長，坡陡路險，環境極其惡劣，且其成功率並不高，台灣更未曾有人挑戰成功。

呂：恐懼之外、還有探索

呂忠翰認為，大部分的人都看到恐懼，卻忘記了好奇及探索的精神，他強調：「我們這次去就是跨出嘗試的一大步，很多人可能會把登頂當作理所當然，或是懼怕死亡，但探險就是面對不同的狀況，一步一步去做，看能挑戰到什麼樣的境界。」呂忠翰表示，他在登山過程中更享受的不是登頂，而是能夠好好抬頭看看身邊的景色，「很多時候，你都沒好好看身邊的景象，這樣反而很可惜。」

張：接受過程中死亡

談到外界最畏懼的登山死亡率，張元植坦言，不管挑戰的是否為K2，每次行動都有風險，「我很早就接受在過程中死亡的事實，但就是看我的親友是否能夠做好準備，理智上可以，至於情感上是否如此，那真的很難說。」

「滅火器」主唱楊大正昨天也現身力挺，首度公開獻唱K2應援新歌「K2,We Too！」並與呂忠翰、張元植及應援者在分享會後大合唱。

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