僅差K2百餘公尺 馬卡魯峰當暖身

談到登山所冒的死亡風險，張元植表示很早就接受可能在過程中死亡的事實。（記者林正堃攝）

呂忠翰在登山過程中享受的並非登頂，而是能抬頭看看身邊的景色。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕詹喬愉與呂忠翰、張元植成功登上世界第5高峰馬卡魯峰，寫下台灣新頁，更重要的是，讓身體提前適應高海拔的環境，也增添呂忠翰、張元植接下來挑戰大魔王K2的信心。

張元植表示，馬卡魯峰其實並非主要目標，而是作為挑戰K2的暖身行程，他分析，主要是先讓身體適應高海拔，畢竟它跟K2的高度大概只差100公尺左右，其次是因攀登難度中等，且較為安全，不太有雪崩和落石，不可控制的環境風險較低，非常適合作為熱身。

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但他也坦承有部分私心，「畢竟台灣人沒在這裡登頂過，可以讓台灣登山界知道更多未知的資訊。」

此次攀登馬卡魯峰期間有4人死亡，讓人不免替兩人捏把冷汗，張元植認為，確實有很多陡坡跟岩石混冰雪的地形，好在有做好行前功課；呂忠翰表示，有一些山段比想像中難，耗費大量體能，不過策略與預計的差不多，算是很順利。

拜此次經驗所賜，兩人也注意到更多攀登細節，呂忠翰表示，距離出發還有2週多的時間，除了繼續訓練之外，調整身體狀態，也會再次確認行前規劃。

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