高難度無氧攻頂 果果悍拒有氧誘惑

詹偉雄（前排右一）、吳思瑤（前排右二）、楊大正（前排左二）等人現身力挺呂忠翰（前排左四）、張元植（前排右三）挑戰K2。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕呂忠翰、張元植和「三條魚」詹喬愉成為首度登上世界第5高峰馬卡魯峰的台灣人，難能可貴的是，呂忠翰無氧成功登頂，他笑說：「元植一直說吸氧很舒服，真的很邪惡！」

呂忠翰是台灣目前唯一以無氧登頂5座8000公尺高峰的登山者，但他強調，這並不像外界想像中的困難，「相對來說，這算是比較安全，因為你知道自己適應這樣的高度。」

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無氧攀登是極具困難的方式，人類在8000公尺的高度，空氣含氧量約為平地的三分之一，所以在海拔高度超過7000公尺後，身體機能有可能會因缺氧狀態而產生變化。

審慎評估身體狀態後，呂忠翰仍選擇無氧登頂馬卡魯峰，他爆料說：「元植對著我說，吸氧很舒服、暖和，對我這種手腳冰冷的人來說，真的很邪惡。」但他拒絕同伴的「誘惑」，呂忠翰認為，接受身體變化，才更有處在大自然的感覺。

張元植曾在2014年挑戰布羅德峰以無氧登頂，但這次以有氧方式達陣，他說：「當時半夜出發，氣溫為零下20幾度，其實心裡還是怕怕的，決定吸氧會安全點。」

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