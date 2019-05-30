玉山盃》洪宸毅7局好投 率桃園晉4強

高一「火球男」陳志杰，後援2局無失分拿到救援成功。 （記者羅志朋攝）

「打擊王之子」 洪宸毅7局失1分為非責失，拿下勝投。（記者羅志朋攝）

先發7局失1分

〔記者羅志朋／台北報導〕虎父無犬子！前職棒球星洪啟峰曾奪1999年中職打擊王，兒子洪宸毅昨在玉山盃青棒賽先發7局失1分，率桃園市以2：1險勝新竹市，闖進四強，後天早上10點新北市對台東縣、下午2點桃園市迎戰高雄市，地點在天母棒球場。

洪宸毅是去年U15世界盃國手，對古巴後援4.1局失2分奪勝投，現就讀平鎮高中一年級，最快球速近140公里，雖然老爸是打擊好手，不過平鎮教練希望他專攻投手，較有未來性。

火球男陳志杰

後援2局救援成功

洪宸毅投7局被敲5安，飆6K，僅在首局掉1分非責失拿下勝投，桃園市1局上先馳得點，4局上林翊翔適時敲安進帳超前分，打下勝利打點，最快球速150公里的小高一「火球男」陳志杰，後援2局無失分拿到救援成功。

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桃園市總教練藍文成盛讚洪宸毅投球充滿鬥志且不會怯場，若控球再加強，未來大有可為；倒是洪宸毅不滿意自己表現，「滑球失常，控球有狀況，玉山盃每場比賽爸爸都會來看球，他要求嚴格，這場投球內容不好，回去應該會被他唸。」

洪宸毅青棒時光還有2年，已做好未來規劃，第一志願是旅外打球，若沒機會就先讀大學，暫不考慮挑戰中職，現階段目標是拚今年U18世界盃國手。

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