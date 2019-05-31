NBA今決戰！ 暴龍4支箭 直搗勇士3連霸

NBA總冠軍戰今開打，暴龍雷納德昨在主場練球。（今日美國）

NBA總冠軍戰今開打，勇士柯瑞昨在多倫多暴龍主場練球。（今日美國）

〔記者卓佳萍、粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽第一戰今開打，暴龍上午9點在主場迎戰尋求三連霸的勇士，兩隊昨於賽前媒體日心情相當放鬆，暴龍一哥雷納德希望享受比賽，展現最佳自我。休兵9天的勇士則以逸待勞，負責對位雷納德的D.格林表示，他會做好份內工作，扮演最佳防守者。

雷納德野獸模式 最關鍵

NBA官網分析，季後賽平均31.1分、8.8籃板與3.8助攻的雷納德，將是暴龍能否撼動勇士霸業的重要因子；暴龍若能做好4件事，就有機會封王，包含雷納德必須打開「野獸模式」、趁杜蘭特缺陣打勝仗、做好防守與第二位當家球星須跳出來。

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雷納德不想有太多雜念，「我單純只想打球，不是想要變得有名、或是增加名氣，只想享受比賽。」這是27歲的他生涯第三度參與總冠軍賽，前兩次為2012-13年及2013-14球季；其中，2014年曾助馬刺封王並奪下總冠軍賽MVP。

雷納德（資料照）

勇士卡森斯復出 今登錄

連5季晉級總冠軍賽的勇士從客場出發，儘管休兵多時，球隊仍有傷兵困擾，主帥柯爾透露，中鋒卡森斯將登錄在出賽名單，但是否上場得再觀察。

柯爾表示，卡森斯復元神速，狀況也很好，「他的復健過程令人驚訝，且從一個大家認為球季將報銷的傷勢中歸來，恢復得很不錯。」

不過柯爾強調，現在是總冠軍戰，要找到最佳的時機讓他登場；卡森斯倒是躍躍欲試，「這是所有球員夢想的舞台，也是莫大的榮耀，我相當興奮。」

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