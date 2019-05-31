法網》長盤大戰惜敗 小薇單打止步次輪

謝淑薇單打止步次輪，今將與捷克搭檔續戰雙打。（歐新社）

德國好手佩珂薇琪過去法網成績不俗。（歐新社）

無緣追平最佳 今再戰雙打

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇昨在法國網球公開賽女單次輪，苦戰逾2小時後，以6：4、3：6、6：8遭世界排名69的德國好手佩珂薇琪逆轉，無緣追平2017年第3輪的個人最佳。

佩珂薇琪在2011年一度高居世界排名第9，生涯四大滿貫成績當屬法網最亮眼，2014年闖進4強及2011年晉級8強，實力不容小覷。

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世界排名25的謝淑薇昨首度和佩珂薇琪過招，全場掃出34個致勝球與對方36個互不相讓，非受迫性失誤24個更比對手40個少。不過，小薇雖製造14次破發機會，卻僅5次破發，成為無法在決勝盤3：1領先，一鼓作氣取勝的主因。反觀佩珂薇琪破發成功率高達66％，其中第三盤第13局破發，更是勝出關鍵。

謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃今天在女雙次輪，將對上2016年里約奧運女單金牌波多黎各名將普伊格及美國的羅傑絲，續朝生涯第2座法網雙打金盃之路邁進。

對手棄賽 詹家姊妹過頭關

3度在法網合拍的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴昨在女雙首輪亮相，拜對手柯伊洛娃（烏克蘭）／潘諾娃（俄羅斯）棄賽之賜，兵不血刃晉級32強，今天將遭遇卡莎金娜（俄羅斯）／孔塔薇特（愛沙尼亞）。男雙謝政鵬／朗卡特次輪對手尚未出爐，預計最快明日出賽。

詹家姊妹因對手棄賽，直接挺進法網次輪。圖為詹詠然。（資料照，法新社）

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