中國桌球公開賽》鄭怡靜「兼優」 混雙晉8女單晉16

「黃金組合」林昀儒（左）／鄭怡靜（右）挺進混雙8強，鄭怡靜女單也晉級16強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「黃金組合」林昀儒／鄭怡靜昨在2019年中國桌球公開賽混雙首輪，以3：1力退北韓黑馬安吉宋／金南海，今天將和許昕／陳夢爭奪4強門票。

安吉宋／金南海在資格賽以直落3撂倒世界球王樊振東、世界球后丁寧的「夢幻組合」，震驚全場。今年阿曼公開賽冠軍林昀儒／鄭怡靜也不敢大意，林昀儒的發球和接發球有效箝制對手，搭配鄭怡靜的強力正手拍，終場以3：1獲勝。

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女單賽事，台灣一姊鄭怡靜以直落4橫掃世界排名34的德國削球名將韓瑩，中止對戰4連敗，也完成甜蜜的復仇。兩年前日本公開賽8強戰，韓瑩第6局打到一半竟逕自走出球場治療抽筋，明顯違反桌球規則，也打亂鄭怡靜的節奏，讓她輸得很嘔。

這回鄭怡靜打得更堅決，連下4局拿下對戰首勝，16強戰將遭遇羅馬尼亞女將史佐克絲，過去兩人交手，鄭怡靜以4勝2負佔上風。史佐克絲首輪以4：0擊敗從資格賽晉級的劉昱昕。

世界排名27的陳思羽，則在局數2：3落後下力挽狂瀾，4：3扳倒世界排名11的香港一姊杜凱琹，16強戰將對上世界排名第3的王曼昱。

男單方面，前晚在資格賽力退青奧金牌王楚欽晉級正賽的17歲小將林昀儒，面對香港直拍橫打高手黃鎮廷，未能複製今年卡達公開賽的勝利經驗，以2：4吞敗，無緣16強。

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