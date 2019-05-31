林威廷滿貫砲轟獅 悍、猿今起再搶龍頭

悍將林威廷（右）敲出滿貫全壘打，超前比分。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕2週來首度先發的林威廷，昨轟出超前的滿貫砲，助悍將以8：5終止獅隊3連勝，戰績重返第2，今天起將和桃猿展開首位攻防3連戰。

悍將林威廷（中）回休息區與隊友開心慶祝。 （記者陳志曲攝）

林威廷上一次先發是5月18日，之後只2次上場代打，悍將總教練陳連宏表示，昨獅隊由左投先發，而林威廷前天在大幅落後時上場代打，擊出1分打點三壘打，因此把他排進先發打線。

林威廷開轟回到休息室後激動得又哭又笑，他表示，上場機會較少，能把握機會建功特別亢奮和激動，前2打席壘上都有2名跑者，但沒能把他們打回來，第3次終於沒讓機會溜走，感謝隊友一再幫他製造機會。

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悍將先發投手林煜清本季初登板，第1局就被林祖傑和蘇智傑轟出連棒全壘打，投3.2局被擊出6支安打失5分，前4局以1：5落後，5局下2出局後蔣智賢安打扳回1分，並攻佔滿壘，林威廷從獅隊先發投手瑞安手中轟出中外野全壘打，以6：5超前。

林威廷表示，一開始並不確定能飛出全壘打牆，他還開玩笑說，當時很希望休息室的隊友們幫忙把球吹出去。

林威廷上一次全壘打是2017年8月13日，相隔655天再開轟就是生涯第3支滿貫砲，上一支滿貫砲是2017年3月25日，也是富邦接手球隊後隊史首轟。他表示，感謝沒有放棄的自己，每天到球場苦練總算有回饋。

蔣智賢第7局再轟出全壘打，打下買保險的2分，全場4打數都安打，貢獻3分打點。

悍將拿下第20勝，勝率達5成，和桃猿勝差縮小到2場，若3連戰橫掃桃猿將躍居第1，陳連宏表示，面對關鍵的系列賽沒有第2句話，就是拚了。

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