羅力球球計較 首勝猿好彩頭

悍將羅力連6場優質先發，昨拿下本季對桃猿首勝。（記者陳志曲攝）

悍將9戰7勝 今拚追平龍頭

〔記者徐正揚／桃園報導〕確定接下世界12強棒球賽台灣隊總教練的洪一中，考量上半季正值爭冠關鍵時刻，決定先把心思放在母隊桃猿，他的想法顯然沒錯，猿隊昨被羅力7局失2分的好投壓制，2：5敗給富邦悍將，領先優勢只剩1場。

羅力連續6場交出優質先發，拿下3連勝與本季對猿首勝，在5月先發5場，投37局才失5分自責分，防禦率僅1.22，是5月投手MVP呼聲最高的人選，他強調，能再次獲得月MVP的肯定，當然很棒，但他是為球隊贏球而投，不是為自己拿月MVP。

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羅力本季防禦率1.98僅次於隊友索沙，賽前對猿0勝2敗、防禦率4.60都是對戰各隊最差，昨投得小心翼翼，他認為，面對打擊很好的猿隊，每球都必須投好，這場稍微放慢節奏，希望找到最佳投球節奏，把每個動作都做好。

總教練陳連宏指出，前6局3次在無人出局嘗試觸擊推進，主要考量是羅力近況很好，若能先搶下分數，贏球機率就很高，至於近9戰拿7勝，今天再贏就追平猿隊，主因是選手都在拚，球隊整個都很好。

王溢正吞本季首敗

猿隊由王溢正先發，2局上被方克偉適時安打先丟2分，4局上再被林哲瑄、王正棠相繼開砲轟掉3分，投3.2局挨9安失5分是本季單場最差，挑戰開季6連勝不成反吞本季首敗。

中職秘書長馮勝賢昨賽前與洪一中長談，他強調聯盟會用最好的後勤支援洪總，讓洪總在上半季爭冠關鍵時刻專心帶兵；洪一中認為，剛決定接國家隊，思緒還不是很明朗，教練團只有6到7人，下週應能給答案，球員的牽涉層面比較複雜，明星賽名單不一定就是國家隊最後名單。

桃猿王溢正先發不滿4局退場，苦吞本季首敗。（記者陳志曲攝）

悍將林哲瑄接殺外野深遠飛球，結束比賽。（記者陳志曲攝）

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