殷仔滿壘登板 成魚群牛棚亮點

馬林魚陳偉殷昨後援1.2局無失分，還演出美技守備。（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕台、韓兩大左投昨同日登板，馬林魚陳偉殷對巨人後援1.2局無失分，獲美媒點名為牛棚亮點；本季大爆發的道奇柳賢振依舊威猛，對大都會7.2局飆7K無失分，目前8勝、防禦率1.48皆國聯之冠，被看好有機會問鼎國聯塞揚獎。

柳賢振奪第8勝 被看好挑戰塞揚

馬林魚昨役先發投手阿爾坎塔拉6局無失分，在領先1分時退場，牛棚4人接力卻未能守成，第2任投手葛雷諾遭敲安搶下追平分，救援失敗；康利接手解圍，不料8局上1出局時被攻佔一、三壘，改由布萊斯接替卻又投保送，教練團趕緊派出陳偉殷處理滿壘危機。

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陳偉殷一上場就被左打的克勞佛揮出深遠飛球，形成場地規則二壘打，失2分計在康利帳上，殷仔隨後故意保送皮拉，連飆2K完成3出局，9局上再連續解決3人，包括精彩接殺正面迎來的強襲球，總計1.2局0失分，用20球有14好球。

巨人就靠這2分以3：1獲勝，陳偉殷雖挨關鍵安打，馬林魚也中斷3連勝，但網路媒體Marlin Maniac認為，失守的牛棚中唯有殷仔表現最可靠。

今年最強亞洲投手則非柳賢振莫屬，近期連7場優質先發，且正值6連勝，可望首度入選明星賽，還有不少美媒討論他問鼎塞揚獎的機會，隊友也力挺，主力打者透納就說，柳賢振絕對夠格拿獎，實力不該被低估。

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