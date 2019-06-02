猿單局10分 轟垮悍將登頂夢

桃猿朱育賢（右）敲出滿貫砲，與洋將柏納帝那（左）開心慶祝。（記者林正堃攝）

悍將牛棚崩盤，第6局動用4名後援投手，才解決掉3個出局數。右為張竣龍。（記者林正堃攝）

桃猿在關鍵3連戰確定保住龍頭。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕朱育賢滿貫砲帶動桃猿隊單局10分攻勢，讓富邦悍將一舉「攻頂」夢碎，猿隊最終16：10拿下勝利，鞏固上半季龍頭，和富邦悍將勝差拉回到2場。今天即使富邦推出王牌索沙獲勝，至多只能將差距拉回到1場。

猿隊洋投李茲控球不穩，首局就3保送，6局投球任內送出5次保送，但仍能將失分壓低至3分。富邦悍將本土左投陳仕朋則沒能延續前一場壓制猿隊好投，6局下1人次都沒投完就退場，5局失4分（3責失）吞下敗投。

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6局下接手的羅國華保送林泓育後，朱育賢擊出滿貫砲造成重傷害。猿隊這半局打了14人次，隊史第5次單局得分雙位數，這發滿貫砲也是朱育賢生涯第5支、本季第2支滿貫砲，單季最多滿貫砲是鷹俠（1991）、彭政閔（2002）共同保持的3支。

朱育賢滿貫 本季第2發

朱育賢該打席開轟前，就曾逮到對方球路，但球旋出右外野標竿外形成界外，「修正」彈道後，才將球送向右外野客隊席。朱育賢說：「界外球倒沒有太多影響，想法還是保持簡單，打擊教練也提醒，只要把球打強就有機會，保持積極進攻，喜歡的球路就全力揮擊。」

悍將攻10分 洪總憂牛棚

猿隊單場猛打23安，但投手群也沒能完全壓制悍將反攻，雖然贏球，賽後全隊還是在休息室開了小型會議。猿隊總教練洪一中說：「兩隊投手表現都不太理想，感覺對打者來說，後段局數的投手沒什麼威脅性。」

本週是猿隊一年一度「動紫趴」活動，昨天賽前本土劇女星李燕開球，活動高潮則在賽後，歌手李佳薇、潘瑋柏和黃小琥接連開唱，此役進場人數14441人，創下本季新高。

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